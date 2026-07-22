Secondo l'autopsia, potrebbe essere ancora vivo mentre il suo corpo veniva bruciato. Il cadavere di un giornalista è stato trovato carbonizzato nella notte del 19 luglio in una zona di Eboli. Le indagini stanno valutando l'ipotesi che l'uomo sia stato prima picchiato e poi dato alle fiamme, ma non ci sono ancora conferme ufficiali su questa sequenza di eventi. La procura sta analizzando i dettagli emersi dall'esame necroscopico.

Non è da escludere che Luca Esposito fosse ancora vivo mentre il suo corpo veniva dato alle fiamme. È quanto viene supportato dopo l’autopsia condotta sul cadavere del giornalista rinvenuto privo di vita, carbonizzato, nella notte del 19 luglio a Contrada Cioffi, a Eboli (Salerno). La Procura indaga per omicidio, ma per avere più certezze saranno necessari gli accertamenti istologici e tossicologici che potrebbero richiedere fino a 60 giorni di tempo. Luigi Esposito bruciato vivo? Le indagini sull'omicidio a Eboli Il giornalista doveva incontrare qualcuno? Luigi Esposito bruciato vivo? A riportare l’indiscrezione è Il Fatto Quotidiano.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Luigi Esposito, giornalista "forse bruciato vivo" dopo essere stato picchiato: l'ipotesi macabra

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