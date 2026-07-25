Giornalista ammazzato e bruciato vivo Salvini furioso | le parole shock

Notizia in breve

Un giornalista è stato ucciso e bruciato vivo in un episodio che ha suscitato forte sdegno. Salvini ha espresso grande rabbia, commentando con parole dure. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La vittima è stata trovata deceduta e carbonizzata in un’area isolata. Non sono stati resi noti ulteriori elementi su eventuali motivi o responsabili. La vicenda ha sollevato reazioni di condanna da parte di diverse forze politiche e associazioni.