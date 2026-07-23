Ginnastica artistica agli Assoluti si fa l’Italia per gli Europei | Abbadini Targhetta Casali e i big azzurri a Meda

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Europei di ginnastica artistica maschile del 2026 si terranno a Zagabria dal 20 al 23 agosto. A Meda, in occasione degli Assoluti, si sono svolti i campionati italiani con la partecipazione di ginnasti come Abbadini, Targhetta, Casali e altri big azzurri. A circa un mese dall’evento, si prepara la squadra italiana per la competizione continentale, che anticipa i Mondiali di ottobre a Rotterdam, dove si assegneranno i primi biglietti per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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Gli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile si disputeranno a Zagabria (Croazia) dal 20 al 23 agosto. Manca dunque un mese al primo grande appuntamento internazionale della stagione, che anticiperà i Mondiali di ottobre a Rotterdam, dove tra l’altro verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia proverà a confermarsi sul podio nella gara a squadre e a essere protagonista con alcune individualità, cercando di conquistare delle medaglie preziose a metà del biennio che conduce ai Giochi. Il DT Giuseppe Cocciaro dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione che si presenterà in terra balcanica e i Campionati Italiani Assoluti, in programma a Meda nel weekend del 24-26 luglio, rappresentano l’ultimo banco di prova utile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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