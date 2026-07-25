Ginnastica aerobica Rexhepi e Falera volano a Oradea | ultima tappa verso i Mondiali di Pamplona

Da sportface.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La ginnastica aerobica internazionale si prepara all’ultimo appuntamento del circuito di Coppa del Mondo 2026. Dal 31 luglio al 2 agosto, l’Oradea Arena ospiterà il RomGym Tropghy Nadia 10, manifestazione dedicata alla leggenda rumena Nadia Comaneci. A rappresentare l’Italia ci sarà la coppia mista composta da Lucrezia Rexhepi e Matteo Falera, chiamata a misurarsi con alcuni dei migliori specialisti internazionali e a verificare la propria condizione in vista dei mondiali di Pamplona. Il binomio italiano arriva in Romania dopo una stagione positiva. Nella tappa di Tokyo, Rexhepa e Falera hanno conquistato la medaglia d’argento nella prova di coppia mista con il punteggio di 19. 🔗 Leggi su Sportface.it

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