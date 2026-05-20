Altro che calcio | ginnastica aerobica e fitness gli sport più praticati

In Italia, ginnastica, aerobica e fitness rappresentano complessivamente il 33,1% dei praticanti sportivi, equivalenti a circa 7,1 milioni di persone, secondo i dati dell’ISTAT. Il calcio, invece, coinvolge il 20,3% degli italiani, circa 4,3 milioni di individui. Questi numeri indicano una preferenza marcata per le attività fisiche legate al benessere e al movimento, che si concentrano maggiormente su discipline non legate alla pratica calcistica.

Ginnastica, aerobica e fitness sono cumulativamente gli sport più praticati in Italia con il 33,1% dei praticanti (7,1 milioni di italiani, dati ISTAT), contro il 20,3% del calcio (4,3 milioni). Il dato riguarda anche Parma e provincia, che non farebbe eccezione.Sitiscommesse.com ha analizzato il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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