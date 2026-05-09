Ginnastica aerobica Giovanni Frascadore fa il bis | è ancora campione italiano di categoria

Il Club Ginnastico Benevento ha ottenuto una vittoria importante alle finali nazionali di ginnastica aerobica tenutesi oggi a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. Giovanni Frascadore, atleta del club, ha conquistato nuovamente il titolo di campione italiano di categoria, confermando il risultato dello scorso anno. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi ginnasti provenienti da diverse regioni, con risultati che hanno premiato le prestazioni del team campano.

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Grande successo per il Club Ginnastico Benevento alle finali nazionali di ginnastica aerobica, svoltesi oggi a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. Protagonista della giornata Giovanni Frascadore, che per il secondo anno consecutivo si aggiudica il titolo di campione italiano di categoria. Dopo i successi ottenuti nelle competizioni regionali e interregionali dei mesi scorsi, l’atleta sannita ha conquistato anche la medaglia d’oro alle finali nazionali 2026. Ottimi risultati anche nella gara di coppia mista, dove lo stesso Frascadore insieme con Elide Errico hanno conquistato la medaglia d’oro. VIDEO Caso Santamaria, Mastella: “Se volevo far soldi li facevo negli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ginnastica aerobica, Giovanni Frascadore fa il bis: è ancora campione italiano di categoria ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ginnastica aerobica: quattro medaglie per l’Italia al Czech Aerobic Open di PragaIl gruppo azzurro vince il titolo ceco davanti ai padroni di casa e alla Germania. Ginnastica Aerobica: il Club Ginnastico Benevento domina l’Interregionale e stacca il pass per i NazionaliTempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa con un successo trionfale la tre giorni di gare a Pomigliano d’Arco, dove dal 10 al 12 aprile si sono... Contenuti utili per approfondire Benevento, orgoglio sannita nella ginnastica aerobica: Frascadore è campione d'ItaliaOrgoglio sannita nelle Marche, dove il baby talento beneventano Giovanni Frascadore, impegnato nella ginnastica aerobica, è salito sul gradino più alto nel podio nella categoria Gold. Una grande ... ilmattino.it Giovanni Frascadore: Campeón de Oro en Gimnasia AeróbicaOrgullo sannita en las Marcas, donde el joven talento de Benevento Giovanni Frascadore, comprometido con la gimnasia aeróbica, ha subido al escalón más alto del podio en la categoría 'Gold'. Una gran ... ilmattino.it