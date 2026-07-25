A pochi minuti dall'inizio del secondo test amichevole stagionale tra Standard Liegi e Juventus, il preparatore dei portieri del club belga ha dichiarato che la Juventus è una squadra rodata, con molti giocatori presenti dall'anno precedente. Ha aggiunto che conoscono bene cosa aspettarsi dalla formazione italiana, evidenziando la continuità e l’esperienza della squadra. La partita si appresta a iniziare in un clima di attesa.

. Le parole del preparatore dei portieri dei belgi. A pochi minuti dal fischio d’inizio del secondo test amichevole stagionale tra Standard Liegi e Juventus, Jean-François Gillet — ex portiere di primo piano del nostro campionato e attuale preparatore dei portieri del club belga — è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare le insidie della sfida e tracciare un primo bilancio della preparazione estiva. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’esame Juventus e la crescita dello Standard Liegi. Incalzato sulle aspettative legate al prestigioso impegno contro i bianconeri, Gillet ha sottolineato l’importanza del match in vista del debutto in campionato: « Amichevole di lusso, contro una grande squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Gillet (Standard Liegi): «Juventus squadra rodata, tanti giocatori sono lì dall’anno scorso. Sappiamo cosa aspettarci»

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