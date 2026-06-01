Juventus il programma del preaseason 2026 | c’è lo Standard Liegi

La Juventus ha annunciato che nel programma pre-season 2026 è prevista un’amichevole contro lo Standard Liegi. La partita si giocherà durante la fase di preparazione estiva. La società ha rilasciato una nota ufficiale per comunicare questa aggiunta al calendario estivo. La data e il luogo dell’incontro non sono stati ancora resi noti. La squadra si sta preparando per le prossime competizioni, includendo questa sfida tra le amichevoli programmate.

La Juventus ha comunicato con una nota ufficiale l’aggiunta, tra gli appuntamenti estivi, di un’ amichevole contro lo Standard Liegi. Si giocherà in Belgio sabato 25 Luglio alle ore 20, allo stadio Maurice Dufrasne, meglio noto come Stade de Sclessin. Questa gara si aggiunge alle già preannunciate sfide contro il Basilea del 18 Luglio in svizzera e al successivo Summer Tour gestito dal main sponsor Jeep a Hong Kong e Perth. Nella prima sede si affronterà il Chelsea (5 Agosto), mentre nella seconda c’è l’Inter (8 Agosto) e il Palermo (11 Agosto). Gli obiettivi dei bianconeri. Il Preseason non rappresenta di certo quel palcoscenico dove la vittoria rappresenta un obbligo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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