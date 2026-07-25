Gila si è infortunato dopo 22 minuti di gioco e ha abbandonato il campo. L’allenatore ha dichiarato che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Mentre il Napoli si prepara a chiudere il ritiro di Dimaro con una partita contro la Carrarese, il Milan sta affrontando il Celtic in questo momento. La partita tra le due squadre è in corso, senza ulteriori dettagli sullo stato dei giocatori coinvolti.

Se il Napoli, dopo il con l’Arezzo, giocherà domani contro la Carrarese per chiudere il ritiro di Dimaro, il Milan sta giocando in questi minuti contro il Celtic. È finita 2-2. Il Milan perdeva 2-0 poi ha rimontato con una doppietta di Camarda. Per la squadra di Amorim, però, bisogna registrare una brutta notizia: l’infortunio di Gila che è entrato nel secondo tempo. Era rimasto in panchina per un problema al polpaccio in allenamento. Ora bisogna vedere se si è fermato in tempo. Milan, problemi fisici per Gila: le ultimissime sul giocatore di Amorim. Lo spagnolo, che è stato vicinissimo al Napoli, si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra, sembra al quadricipite o all’adduttore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gila out per infortunio dopo 22 minuti, Amorim: “Non dovrebbe essere nulla di grave”

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What Happend 5 Minutes After This Injury Is Insane

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