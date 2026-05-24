Durante una tappa della Diamond League a Xiamen, in Cina, Mattia Furlani ha subito un infortunio che ha causato preoccupazione, ma successivamente ha dichiarato che si trattava di un problema non grave. L’atleta ha riferito di aver temuto per tutta la carriera, ma ora può tranquillamente riprendere gli allenamenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla natura dell’incidente o alle sue conseguenze.

Mattia Furlani può respirare dopo la grande paura vissuta in Cina: il re del salto in lungo non ha avuto un infortunio gravissimo Sospiro di sollievo per Mattia Furlani dopo lo spavento vissuto a Xiamen, in Cina, durante la tappa della Diamond League. Il campione del Mondo di salto in lungo è uscito di scena in barella dopo aver accusato una fitta improvvisa in fase di volo al quarto tentativo. I primi accertamenti parlano di lesione di primo grado al bicipite femorale destro: nulla di irreparabile, ma un campanello d’allarme che ha gelato tifosi e addetti ai lavori. A tranquillizzare ci ha pensato lo stesso atleta: “Fortunatamente non si preannuncia nulla di grave“, ha scritto su Instagram, prima di aprirsi su un momento di autentico smarrimento. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Furlani: “Infortunio? Nulla di grave. Temevo per tutta la mia carriera”

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Temi più discussi: Mattia Furlani, le immagini dell'infortunio alla Diamond League: lesione muscolare di primo grado; Furlani, la grande paura: in Cina si fa male, salterà il Golden Gala; Diamond League, infortunio al bicipite femorale per Furlani in Cina. Tappa amara anche per Fabbri; Furlani: infortunio nel lungo di Xiamen che fa temere per la stagione.

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