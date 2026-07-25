Mario Gila ha lasciato il campo dopo soli 23 minuti nell’amichevole contro il Celtic, a causa di un risentimento muscolare. Il difensore centrale, arrivato dal club di Roma per circa 30 milioni, ha dovuto interrompere la partita poco più di 20 minuti dopo il suo ingresso. Nessuna altra informazione sulle condizioni attuali o sulla gravità dell’infortunio è stata comunicata.

È durata poco più di 20' la prima uscita di Mario Gila con la maglia del Milan: il difensore centrale spagnolo, arrivato dalla Lazio per circa 30 milioni, si è fermato nel corso dell'amichevole di oggi pomeriggio contro il Celtic. Entrato all'intervallo, il numero 34 rossonero al 68' ha richiesto l'intervento dello staff medico ed è stato costretto al cambio dopo aver lamentato un problema muscolare alla coscia destra. È prematuro capire se si tratti di un infortunio o se Gila si sia fermato per precauzione, evitando danni maggiori. Gli esami strumentali saranno eseguiti nelle prossime ore. "Ha sentito qualcosa, ma non penso sia niente di serio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gila, inizio in salita col Milan: esce dopo 23' per un risentimento muscolare

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