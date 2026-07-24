Milan risentimento muscolare per Nkunku | salta il Celtic

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante del Milan non sarà presente all’amichevole contro il Celtic a causa di un risentimento muscolare, causato da una contusione durante l’allenamento. La lista dei convocati per la partita è stata comunicata, ma Nkunku è stato escluso.

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Il Milan ha reso nota la lista dei convocati di Ruben Amorim per l'amichevole di sabato in Scozia contro il Celtic. Non c'è Christopher Nkunku: l'attaccante è stato fermato da un risentimento muscolare provocato da una contusione subita in allenamento. Le condizioni del francese non preoccupano, ma lo staff medico ha preferito lasciarlo a riposo in via precauzionale. Assenti anche Pervis Estupiñan, rientrato solo oggi a Milanello, e Pietro Terracciano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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