Un portiere e capitano della nazionale italiana si è sposato con Alessia Elefante davanti a circa 300 invitati, tra familiari e figure del mondo dello sport. Dopo la cerimonia religiosa, i partecipanti si sono spostati a Fasano, presso la residenza Pettolecchia, per il ricevimento. Gli sposi hanno scelto look con un alto tasso di romanticismo.

Il portiere e capitano della Nazionale di calcio italiana ha suggellato la sua favola d'amore alla presenza di 300 invitati tra familiari e personalità del mondo dello sport che, dopo la funzione religiosa, si sono trasferiti per il ricevimento a Fasano nella residenza Pettolecchia. La ciliegina modaiola sulle nozze? I look da sogno degli sposi. Per Donnarumma un completo spezzato davvero chic firmato Dolce&Gabbana composto da un' elegante giacca doppiopetto avorio, camicia e cravatta coordinate e della stessa tonalità della giacca su pantaloni classici di colore nero. Il dettaglio in più: un giglio bianco all'occhiello. Lo sposo ha poi cambiato mise per il party optando per un completo sartoriale con papillon realizzato da Bottega Dalmut, nota sartoria pugliese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi: per lui e lei wedding look ad alto tasso di romanticismo

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Donnarumma e Alessia Elefante sposi: nozze e invitati

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