Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati in Puglia, dove hanno celebrato con una festa privata prima del matrimonio. La cerimonia ha coinvolto numerosi ospiti, tra cui volti noti, e si è svolta con un’atmosfera romantica accompagnata dalla musica di Ramazzotti. La coppia ha scelto questa regione per il loro giorno speciale, organizzando un evento che ha visto la partecipazione di amici e parenti.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi. Il portiere e l’interior designer hanno scelto la Puglia per giurarsi amore eterno con una festa spettacolare e romantica, tanti volti vip e sorprese. La prima è arrivata a poche ore dal “sì” con un party sulle note di Eros Ramazzotti. Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi: l’emozione prima del “sì”. Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono i protagonisti di un matrimonio da favola. Il portiere e la compagna hanno scelto la Valle d’Itria, una delle zone più belle e romantiche della Puglia, per giurarsi amore eterno. Si tratta di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno, capace di riunire celebrità e vip del mondo dello sport e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante oggi sposi, la festa esclusiva prima del “sì” (sulle note di Ramazzotti)

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Donnarumma e Alessia Elefante: nozze blindate in Puglia tra sport, esclusività e ospiti vip

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