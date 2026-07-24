Il pre wedding di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante è una festa di piazza | sposa in bianco con un dettaglio rosso

Il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si è svolto con un evento pre-wedding in piazza. La sposa indossava un abito bianco con un dettaglio rosso visibile. La festa ha previsto decorazioni e allestimenti in tema bianco e rosso, creando un’atmosfera festosa e informale. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico di amici e familiari.

È il giorno del matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Hanno organizzato un party pre-wedding: dal look all'allestimento era tutto bianco-rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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