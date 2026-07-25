Donnarumma e Alessia Elefante beach party post-matrimonio | in spiaggia lettini e gadget personalizzati

Il giorno dopo il matrimonio, i due sposi hanno organizzato un beach party sulla spiaggia. Sono stati allestiti lettini e distribuiti gadget personalizzati tra gli invitati. Non sono stati divulgati dettagli sul numero di partecipanti o sulla durata dell’evento. L’organizzazione si è svolta in modo riservato e senza ulteriori comunicazioni ufficiali. Non sono stati segnalati incidenti o imprevisti durante il party.

I festeggiamenti per il matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante non si sono ancora conclusi. Oggi, il giorno dopo il sì, i due hanno organizzato un esclusivo beach party. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, matrimonio pugliese a LocorotondoIeri pomeriggio, i vicoli di Locorotondo sono stati teatro delle nozze tra un calciatore e una donna.

Leggi anche: Alessia Elefante fa il grande passo con Donnarumma: c'è la data del matrimonio

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi: tutto sul matrimonio del calciatore azzurro; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonio; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia; Tanti applausi per il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Il portiere della Nazionale italiana e del Manchester City si è sposato con la compagna nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire di Locorotondo. Centinaia di curiosi e tifosi hanno.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi in Puglia, i dettagli delle nozze da sogno: look firmati Dolce & Gabbana, lo show di Sfera Ebbasta e Haaland e tutti gli ospiti vip ilfattoquotidiano.it/2026/07/25/gia… x.com

Borgo in festa a Locorotondo, Donnarumma e Alessia Elefante sposi reddit

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi: la gaffe della giornalista e i retroscena delle nozzeGianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi in Puglia: dalle nozze blindate con i campioni del calcio alla festa di lusso, fino alla gaffe della giornalista in diretta Rai. notizie.it

Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia. Tanti i vip alle nozze, anche HaalandGigio Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante in Puglia. La location scelta dai due, che stanno insieme da molti anni, è Locorotondo, in Valle d'Itria. lapresse.it