Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo. La cerimonia è stata seguita da numerosi ospiti, tra cui personaggi noti come Haaland e Mancini. La cittadina pugliese ha visto la presenza di diversi vip, attirando l’attenzione sulla celebrazione. La coppia ha scelto di unire le loro vite in questa località, che ha accolto l’evento con entusiasmo. La notizia ha suscitato grande interesse tra i residenti e gli appassionati di calcio.

Il capitano della Nazionale ha detto “sì” alla compagna nella chiesa di San Giorgio Martire. Locorotondo si è fermata per Gianluigi Donnarumma. Il capitano della Nazionale italiana e portiere del Manchester City ha sposato oggi la compagna di sempre, Alessia Elefante, nella suggestiva chiesa di San Giorgio Martire, trasformando uno dei borghi più belli della Valle d’Itria nel palcoscenico di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. L’arrivo degli sposi è stato accolto dall’entusiasmo di centinaia di persone assiepate lungo le strade del centro storico. Tra applausi, cori da stadio e curiosi arrivati anche dai paesi vicini, Locorotondo ha vissuto una giornata destinata a rimanere nella memoria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo: il borgo in delirio, spuntano Haaland, Mancini e gli ospiti vip

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati: sì a Locorotondo tra festa e curiosi

Notizie e thread social correlati

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo: tanti vip del calcio nel paese in festa, da Haaland a ManciniGianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa madre di San Giorgio Martire a Locorotondo.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano: il "sì" in Puglia tra calciatori e vipIl portiere della nazionale e del Manchester City si sposerà con la compagna in una località tra Locorotondo e Fasano, in Puglia.

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi: tutto sul matrimonio del calciatore azzurro; Gigio e Alessia Elefante si sposano: il sì in Puglia. Tra gli invitati Haaland, Maldini, Guardiola, Barella; Il giorno della grande festa di Gigio Donnarumma ed Alessia Elefante.

Locorotondo mondana per le nozze di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. La cittadina pugliese in festa per il portiere azzurro (ma anche per i tanti altri vip presenti) #ANSA ow.ly/q0Bz50Zsrzn x.com

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono detti sì: matrimonio da favola in Puglia tra lusso, emozioni e ospiti vipArrivano le prime immagini del matrimonio di Donnarumma a Locorotondo: oggi il portiere della nazionale e la sua storica compagna hanno detto si ... ultimenotizieflash.com

Matrimonio Gigio Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia: tutti i dettagli delle nozze vipGigio Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia: location da sogno, invitati vip, festa blindata e tutti i dettagli delle nozze nella Valle d’Itria. blogdilifestyle.it