Il portiere della nazionale e del Manchester City si sposerà con la compagna in una località tra Locorotondo e Fasano, in Puglia. L’evento è atteso nella Valle d’Itria, tra celebrazioni sportive e mondane. La cerimonia si svolgerà nella regione, nota per le sue caratteristiche strutture e paesaggi. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in questa zona, coinvolgendo anche persone del mondo dello sport e dello spettacolo.

La Valle d’Itria si prepara a blindarsi per uno degli eventi mondani e sportivi più attesi dell'anno. Il portiere della Nazionale azzurra e del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, sposerà la storica compagna Alessia Elefante in una cornice d'eccezione tra Locorotondo e Fasano. La cerimonia religiosa prenderà il via nella chiesa Madre del borgo barese, mentre il ricevimento si sposterà nell’esclusiva residenza Pettolecchia. Un'organizzazione curata nei minimi dettagli - con tanto di piano traffico comunale e una task force guidata dalla wedding planner Valentina Carella - che rievoca i fasti dei grandi matrimoni vip celebrati nella regione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano: il "sì" in Puglia tra calciatori e vip

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Gigio Donnarumma e Alessia Elefante Matrimonio Segreto Annunciato

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Gianluigi #Donnarumma e Alessia Elefante si sposeranno il 24 luglio a Locorotondo. La cerimonia nella chiesa di San Giorgio Martire comporterà modifiche alla viabilità, mentre il ricevimento è previsto in una masseria di Fasano. x.com

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