Gianluigi Donnarumma sorprende Alessia Elefante con una romantica serenata prima del matrimonio | il video fa sognare i fan

Il 24 luglio 2026 a Locorotondo si è celebrato il matrimonio di un noto portiere. Prima della cerimonia, l’atleta ha sorpreso la partner con una serenata romantica, registrata in un video che ha fatto il giro dei social. La coppia ha poi scambiato le promesse davanti agli invitati, in una cerimonia che ha coinvolto amici e familiari. La scena è diventata virale, attirando l’attenzione di molti appassionati di calcio e follower sui social media.

Il 24 luglio 2026 resterà impresso nella memoria di Locorotondo come il giorno in cui uno dei portieri più forti al mondo ha detto sì all’amore. Gianluigi Donnarumma, numero uno del Manchester City, e Alessia Elefante hanno scelto la splendida cornice pugliese per celebrare il loro matrimonio, pronunciando il fatidico “sì” nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire. Ma la vera magia è iniziata la sera prima, quando i festeggiamenti hanno trasformato la piazza in un palcoscenico di emozioni autentiche. Sotto un arco di luci che portava i loro nomi, Donnarumma ha regalato alla sua futura sposa un momento che difficilmente dimenticherà. Il portiere ha infatti intonato “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti, brano romantico per eccellenza che ha accompagnato generazioni di italiani nei momenti più intensi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante Un Matrimonio da Sogno

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