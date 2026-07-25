gianluigi donnarumma e alessia elefante matrimonio pugliese a locorotondo

Ieri pomeriggio, i vicoli di Locorotondo sono stati teatro delle nozze tra un calciatore e una donna. La cerimonia si è svolta nel borgo della Valle d’Itria, attirando l’attenzione di alcuni residenti e visitatori. La celebrazione ha coinvolto invitati e familiari, senza particolari dettagli pubblici sui partecipanti o sull’organizzazione. La località è stata scelta come sede per il matrimonio, che ha avuto luogo in un contesto privato.

Ieri pomeriggio i vicoli di Locorotondo si sono accesi. Non per una partita, ma per un “sì”. Il borgo della Valle d’Itria ha fatto da scenario alle nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Lui, il numero 1 di Italia e Manchester City. Lei, interior designer con un gusto raffinato. E il calcio, per un giorno, è andato in panchina. Lo sposo era emozionato. Sul sagrato della chiesa Madre di San Giorgio Martire c’era una marea di gente. Curiosi, tifosi, famiglie con il telefono alzato. Erano lì per fare il tifo, come fanno ogni volta che Gigio scende in campo. Solo che stavolta Donnarumma non indossava guanti e maglia, ma l’abito da sposo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante Un Matrimonio da Sogno

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Le nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia ElefanteIl portiere della nazionale e del club inglese sta per sposarsi con la sua compagna di lunga data.

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi: tutto sul matrimonio del calciatore azzurro; La gaffe in diretta alle nozze di Donnarumma: I funerali del capitano della Nazionale; Tanti applausi per il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Il portiere della Nazionale italiana e del Manchester City si è sposato con la compagna nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire di Locorotondo. Centinaia di curiosi e tifosi hanno; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonio.

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, oggi si è unito in matrimonio con la compagna Alessia Elefante, nella cerimonia celebrata a Locorotondo, in Puglia. A catturare l'attenzione, però, non sono state soltanto le noz x.com

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