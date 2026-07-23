Alessia Elefante fa il grande passo con Donnarumma | c' è la data del matrimonio

L'ex calciatore, ora al Manchester City, e Alessia Elefante si sposeranno. La coppia, già genitori del piccolo Leo, ha stabilito la data del matrimonio. La notizia è stata annunciata senza ulteriori dettagli sul luogo o la data precisa. Non sono stati forniti altri particolari sul matrimonio o sui preparativi.

L'ex Milan, ora al Manchester City, si unirà ad Alessia Elefante: i due sono già genitori del piccolo Leo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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