Gianluca Gazzoli ha partecipato a un incontro al Giffoni Film Festival, parlando del suo percorso professionale. Ha detto che il podcast Basement, considerato difficile da realizzare, ora è tra le esperienze più significative della sua vita. Ha inoltre sottolineato che sui social si dovrebbe promuovere l’educazione, non i divieti. Durante l’evento, ha ripercorso la sua carriera, che include radio, televisione, il Festival di Sanremo e il doppiaggio di Toy Story.

Gianluca Gazzoli è stato protagonista di un incontro con i giovani al Giffoni Film Festival, dove si è raccontato parlando del percorso che lo ha portato al successo, dal podcast Basement alla radio, passando per la televisione, il Festival di Sanremo e il doppiaggio di Toy Story. Intervista a Gianluca Gazzoli al Giffoni. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gianluca Gazzoli. Parlando del tema del Giffoni di quest’anno “Le cose impossibili”, ha dichiarato: “Devo dire che sicuramente il Basement fa parte di una di quelle cose. Quando ho iniziato e cercavo di spiegare quello che volevo fare, quello che mi sarebbe piaciuto succedesse, in tanti mi dicevano che era impossibile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Gianluca Gazzoli al Giffoni Film Festival: “Il Basement sembrava impossibile, oggi è una delle cose più belle della mia vita. Sui social serve educazione, non divieti”

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