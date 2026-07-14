Al Giffoni Film Festival i giovani sfidano ' Le Cose Impossibili'

Al Giffoni Film Festival, dal 17 al 25 luglio, il Giffoni Innovation Hub ospita eventi dedicati ai giovani, con focus su inclusione, educazione, empowerment e creatività. La rassegna prevede cortometraggi, incontri e collaborazioni con vari partner. L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti in un percorso che affronta temi legati al futuro e alle sfide sociali, attraverso proiezioni e dialoghi. La manifestazione si svolge nel contesto del festival, con attenzione alle nuove generazioni.

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Un viaggio tra inclusione, educazione, empowerment giovanile e creatività per immaginare il futuro. Dal 17 al 25 luglio Giffoni Innovation Hub torna al Giffoni Film Festival con un palinsesto ricco di partner, cortometraggi e incontri. "Il tema di quest'anno, 'Le Cose Impossibili', ci offre l'occasione per raccontare ciò che Giffoni Innovation Hub prova a fare ogni giorno: trasformare bisogni, idee e visioni delle nuove generazioni in progetti concreti, capaci di generare valore culturale, educativo e sociale - dice Luca Tesauro, founder & chairman di Giffoni Innovation Hub -. Anche per l'edizione 2026 saremo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Giffoni Film Festival, contestato danno erariale da oltre 470mila euro

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