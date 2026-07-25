Un trasferimento di Pervis Estupiñán dal Milan all'Aston Villa è stato temporaneamente bloccato. La trattativa, che sembrava vicina alla conclusione, si è fermata improvvisamente. Circolano voci su un possibile veto da parte di un allenatore, ma non ci sono conferme ufficiali. La trattativa era in corso da giorni, poi si è interrotta senza ulteriori sviluppi. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi dello stop.

Vi abbiamo parlato molto, in questi giorni, del possibile trasferimento di Pervis Estupiñán dal Milan all' Aston Villa. Una trattativa complessa, andata avanti per giorni e che poi, all'improvviso, si è arenata proprio in prossimità del traguardo. Ma per quale motivo? Andiamo con ordine. Il club inglese sta definendo la cessione di Lucas Digne, titolare del ruolo di terzino sinistro, al PSG per 10 milioni di euro, e ha individuato proprio in Estupiñán l'ideale sostituto del francese. Il manager dei Villans, Unai Emery, lo conosce d'altronde benissimo, avendolo già allenato nel suo vincente biennio (2020-2022) al Villarreal. È iniziata così una trattativa serrata con il Milan, che ha sempre considerato l'esterno ecuadoriano un esubero, complice una prima stagione in maglia rossonera al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Giallo Estupiñán dal Milan all'Aston Villa: spunta un veto di Amorim che blocca la cessione. Ma sarà vero?

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