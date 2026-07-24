Estupinan-Aston Villa | Amorim frena la cessione il motivo

Notizia in breve

Ruben Amorim ha impedito la cessione di Pervis Estupinan all’Aston Villa. L’allenatore portoghese desidera valutare le prestazioni dell’esterno sinistro prima di approvare il trasferimento. La trattativa non è andata avanti, e il giocatore rimane in squadra. Nessun dettaglio su eventuali alternative o prossimi passi.