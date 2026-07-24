Estupinan-Aston Villa | Amorim frena la cessione il motivo
Ruben Amorim ha impedito la cessione di Pervis Estupinan all’Aston Villa. L’allenatore portoghese desidera valutare le prestazioni dell’esterno sinistro prima di approvare il trasferimento. La trattativa non è andata avanti, e il giocatore rimane in squadra. Nessun dettaglio su eventuali alternative o prossimi passi.
Ruben Amorim ha bloccato la cessione di Pervis Estupinan all’Aston Villa con l’allenatore portoghese che vorrebbe valutare l’esterno sinistro prima di dare l’ok alla sua partenza. Estupinan (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da TuttoSport, Ruben Amorim vorrebbe prima valutare bene il calciatore prima di dare l’ok alla sua partenza. Il club meneghino sarebbe pronto a dare l’ok alla sua partenza per una somma attorno ai 16 milioni di euro, ma l’allenatore portoghese potrebbe chiedere la sua permanenza. Una decisione definitiva verrà presa prima della fine di luglio, per dare la possibilità alla squadra mercato di trovare un eventuale sostituto in sede di mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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