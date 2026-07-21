Un'operazione di cessione di Pervis Estupiñán dal Milan all'Aston Villa è sospesa, con voci che indicano un blocco da parte di un dirigente. La trattativa, finora, non ha avuto sviluppi ufficiali e il futuro del giocatore rimane incerto. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni del fermo. La questione rimane aperta, senza comunicazioni ufficiali da parte delle società coinvolte.

È sorto un vero e proprio velo di mistero intorno al possibile trasferimento di Pervis Estupiñán dal Milan all'Aston Villa in questa sessione estiva di calciomercato. I negoziati tra i rossoneri e i Villans per il passaggio del terzino sinistro ecuadoriano, classe 1998, alla corte di Unai Emery sono entrati nel vivo, ma le ultime ore hanno registrato visioni contrastanti sulla reale vicinanza della fumata bianca. Le cifre dell'affare: la richiesta del Milan e l'intesa con il giocatore. La situazione finanziaria ed economica dell'operazione è ben delineata. Il Milan, che soltanto un anno fa aveva investito 19 milioni di euro complessivi (17 di parte fissa più 2 di bonus legati alle variabili) per prelevare il calciatore dal Brighton, punta a monetizzare al massimo la cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, è giallo sulla cessione di Estupiñán all'Aston Villa: Amorim blocca tutto? La rivelazione

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