Già lunedì potrebbe arrivare l’ufficialità della partnership con Macron | mercoledì poi la Lega darà forma alla stagione regolare Sponsor e calendario | settimana calda per la Effe

Da sport.quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della partnership con Macron, mentre mercoledì la Lega definirà il calendario della stagione regolare. La Fortitudo riposerà nel weekend, poi tornerà in campo da lunedì per prepararsi all’avvio della nuova stagione. Il mercato è stato praticamente concluso, con le trattative ormai chiuse. La settimana si concentra su sponsor e calendario, mentre la squadra si prepara per l’inizio delle partite ufficiali.

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Sarà un weekend di riposo per la Fortitudo, poi da lunedì si torna a lavorare, in vista dell’inizio della stagione. Chiuso in pratica il mercato squadra, al massimo potrebbe arrivare nei prossimi giorni una nuova conferma nel supporting cast biancoblù, organizzato staff tecnico e medico, partita bene la campagna abbonamenti, adesso in un po’ in fase di stallo dopo la chiusura dello store, in casa Fortitudo è il momento di riprendere fiato dopo un mese mezzo, lungo intenso e con tante novità. Un sabato e domenica relativamente tranquilli attendono il presidente Rossano Guerri, il proprietario Matteo Gentilini e tutta la Effe, ma già dalla prossima settimana sono attese novità importanti sul fronte sponsor tecnico da un lato e sul calendario della prossima stagione di serie A2 dall’altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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