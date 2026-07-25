Sarà un weekend di riposo per la Fortitudo, poi da lunedì si torna a lavorare, in vista dell’inizio della stagione. Chiuso in pratica il mercato squadra, al massimo potrebbe arrivare nei prossimi giorni una nuova conferma nel supporting cast biancoblù, organizzato staff tecnico e medico, partita bene la campagna abbonamenti, adesso in un po’ in fase di stallo dopo la chiusura dello store, in casa Fortitudo è il momento di riprendere fiato dopo un mese mezzo, lungo intenso e con tante novità. Un sabato e domenica relativamente tranquilli attendono il presidente Rossano Guerri, il proprietario Matteo Gentilini e tutta la Effe, ma già dalla prossima settimana sono attese novità importanti sul fronte sponsor tecnico da un lato e sul calendario della prossima stagione di serie A2 dall’altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Già lunedì potrebbe arrivare l’ufficialità della partnership con Macron: mercoledì poi la Lega darà forma alla stagione regolare. Sponsor e calendario: settimana calda per la Effe

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