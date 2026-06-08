Roberto Mancini supera Conte | è il favorito per la panchina dell’Italia Quando potrebbe arrivare l’ufficialità

Roberto Mancini è in vantaggio su Antonio Conte come possibile nuovo allenatore della nazionale italiana. La candidatura dell’ex tecnico della squadra azzurra sembra più vicina all’ufficialità. Al momento, non sono state comunicate date precise per l’annuncio ufficiale. La trattativa tra le parti continua, ma Mancini sarebbe il favorito per prendere il comando della selezione nazionale.

L’Italia riparte da chi ha già trionfato in azzurro. Roberto Mancini potrebbe essere il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo sarebbe ormai vicino. Nelle ultime 48 ore ci sarebbero stati contatti molto positivi con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il ct delle notti magiche di Euro 2020 sarebbe pronto a tornare sulla panchina azzurra, lasciata nell’agosto del 2023 dopo 58 partite e un Europeo vinto. Secondo Tuttosport, per Mancini è pronto un un contratto quadriennale a due milioni di euro annui fino al 30 giugno 2030. Battuta la concorrenza di Conte e Baldini. Si chiude quindi dopo appena due partite l’interregno di Silvio Baldini. 🔗 Leggi su Open.online

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