Il Giro d’Italia 2026 prende il via oggi dalla Bulgaria, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Jonas Vingegaard si presenta come il principale favorito, mentre l’Italia punta su Giulio Pellizzari, considerato possibile secondo in classifica. Tra i commenti, alcuni esperti suggeriscono che Vingegaard potrebbe perdere solo di fronte a un Pogacar in ottima forma. La corsa si preannuncia ricca di emozioni e sfide strategiche.

Il Giro d’Italia 2026 scatterà oggi dalla Bulgaria. C’è davvero grandissima attesa per le tre settimane della Corsa Rosa, con Jonas Vingegaard come grande favorito, ma con l’Italia che spera in Giulio Pellizzari per ritrovare un corridore italiano sul podio. Su tutti i temi del Giro è intervenuto Gian Luca Giardini nell’ultima puntata di Bike Today, il programma condotto da Gianluca Bruno sul canale YouTube di OA Sport. La partenza dalla Bulgaria: “ Purtroppo bisogna andare dove ci sono i soldi ed è una nota abbastanza triste. I nostri cugini transalpini che sono più ricchi di noi ciclisticamente parlando, però, un anno sì e un anno no partono anche loro dall’estero.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Giardini: “Vingegaard potrebbe perdere solo con un Pogacar in forma. Pellizzari può arrivare secondo”

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