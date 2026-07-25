Gerardina Trovato annulla il tour | intervento urgente alla gola

Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? La cantante rassicura i fan: «Tornerò presto a cantare», ma per ora deve fermarsi per affrontare un delicato intervento chirurgico. Gerardina Trovato ha annunciato lo stop temporaneo alla sua attività artistica dopo aver scoperto di dover affrontare un intervento urgente alla gola. La cantante ha spiegato attraverso i social di essere affetta da una cisti che preme sulle corde vocali, una condizione che rende necessaria l’operazione e la conseguente cancellazione degli appuntamenti del tour. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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7 minuti fa: la figlia di Gerardina Trovato conferma la triste notizia dall'ospedale e piange.

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