Gerardina Trovato annulla il tour 2026 | la diagnosi improvvisa e l’operazione d’urgenza alla gola

Gerardina Trovato ha cancellato il tour previsto per il 2026 a causa di un problema di salute. La cantante ha comunicato di aver ricevuto una diagnosi improvvisa e di aver subito un'operazione d’urgenza alla gola. La decisione di annullare gli spettacoli è stata presa per motivi medici. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di salute o sulla durata della convalescenza. La cantante si concentrerà ora sul recupero.

Gerardina Trovato ha annunciato la cancellazione del tour 2026, una decisione resa necessaria da un improvviso problema di salute. La cantante siciliana, che si preparava a tornare dal vivo dopo tanto tempo con una serie di concerti in Sicilia e nel resto d’Italia, ha rivelato in un video condiviso sui social di dover affrontare un delicato percorso medico che la costringerà a fermarsi per diversi mesi. L’artista, visibilmente commossa, ha raccontato che tutto è iniziato durante le prove dei concerti, quando ha avvertito un lieve dolore alla gola, inizialmente attribuito alla stanchezza accumulata. “Io ero felice, felice davvero perché dopo tanto tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d’Italia con un gruppo fortissimo, con dei musicisti bravissimi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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7 minuti fa: la figlia di Gerardina Trovato conferma la triste notizia dall'ospedale e piange.

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