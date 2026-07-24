La cantante ha annunciato di aver dovuto interrompere il suo tour estivo a causa di una malattia. È stata diagnosticata una ciste alla gola che comprime le corde vocali, rendendo necessario un intervento chirurgico urgente. La cantante dovrà sottoporsi a due operazioni e seguire un percorso di riabilitazione prima di poter riprendere l’attività musicale. La comunicazione è stata fatta attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla durata del recupero.

Gerardina Trovato torna a parlare con i suoi fan, ma questa volta per annunciare una difficile notizia. La cantante ha scoperto una ciste alla gola che comprime le corde vocali e dovrà sottoporsi a due interventi chirurgici, seguiti da un percorso di riabilitazione. Il tour estivo è stato annullato, mentre migliaia di messaggi di affetto da parte del pubblico e di numerosi personaggi dello spettacolo testimoniano quanto sia ancora forte il legame con l’artista. Gerardina Trovato costretta ad annullare il tour: una nuova prova da affrontare. Ci sono artisti che riescono a mantenere un rapporto speciale con il proprio pubblico anche dopo lunghi periodi lontani dalle scene. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Gerardina Trovato costretta a fermarsi: una malattia improvvisa cancella il tour estivo e rende necessario un intervento urgente

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7 minuti fa: la figlia di Gerardina Trovato conferma la triste notizia dall'ospedale e piange.

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Gerardina Trovato costretta a fermarsi: «Devo operarmi d’urgenza alla gola»Gerardina Trovato, 59 anni, ha annunciato sui social di dover interrompere le attività pubbliche per un’operazione urgente alla gola.

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