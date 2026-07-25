Geolier assente al matrimonio di Donnarumma | spunta un dettaglio VIDEO

Notizia in breve

Geolier non era presente al matrimonio del portiere, con un video che mostra l’assenza. La notizia ha suscitato discussioni tra i fan e sui social media, dove si sono diffuse diverse ipotesi. La coppia di sposi non ha commentato pubblicamente la motivazione della mancanza del rapper. Nessun dettaglio ufficiale è stato comunicato riguardo alle ragioni di questa assenza.