Geolier assente al matrimonio di Donnarumma | spunta un dettaglio VIDEO
Geolier non era presente al matrimonio del portiere, con un video che mostra l’assenza. La notizia ha suscitato discussioni tra i fan e sui social media, dove si sono diffuse diverse ipotesi. La coppia di sposi non ha commentato pubblicamente la motivazione della mancanza del rapper. Nessun dettaglio ufficiale è stato comunicato riguardo alle ragioni di questa assenza.
Geolier assente al matrimonio di Donnarumma: tra indiscrezioni e rispetto della privacy? Cosa emerge. L’assenza di Geolier al matrimonio del portiere Gianluigi Donnarumma ha acceso la curiosità dei fan e alimentato numerose ipotesi sui social. Tra le voci circolate nelle ultime ore, una delle più discusse sostiene che il rapper napoletano avrebbe scelto di non partecipare perché tra gli invitati era presente anche la sua ex fidanzata, Valeria. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali né dichiarazioni da parte di Geolier, di Valeria o degli sposi che avvalorino questa ricostruzione. Si tratta quindi di un’indiscrezione che continua a rimbalzare sul web, ma che non trova riscontro in fonti dirette. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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