Genoa non bastano Amorim e Colombo | l' amichevole contro il Vicenza termina 2-2

Notizia in breve

Nel match di allenamento, il Genoa ha concluso con un pareggio di 2-2 contro il Vicenza. La squadra ha aperto le marcature grazie a un rigore realizzato da Colombo, ma nel secondo tempo ha subito due gol, che hanno portato il risultato in parità. Durante il match sono stati effettuati numerosi cambi, e il risultato finale ha riflesso questa rotazione.