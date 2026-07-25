Genoa non bastano Amorim e Colombo | l' amichevole contro il Vicenza termina 2-2
Nel match di allenamento, il Genoa ha concluso con un pareggio di 2-2 contro il Vicenza. La squadra ha aperto le marcature grazie a un rigore realizzato da Colombo, ma nel secondo tempo ha subito due gol, che hanno portato il risultato in parità. Durante il match sono stati effettuati numerosi cambi, e il risultato finale ha riflesso questa rotazione.
Vantaggio doppio del Genoa con un rigore di Colombo, ma il Grifone si fa raggiungere sul 2-2 dal Vicenza. Una girandola di cambi e due gol subiti fissano il risultato dell’amichevole. Il Genoa chiude sul 2-2 l’amichevole contro il Vicenza dopo aver assaporato la vittoria grazie al doppio vantaggio costruito nella ripresa. La squadra di Daniele De Rossi ha mostrato buone trame di gioco, ma non è riuscita a difendere il risultato nel finale, concedendo il ritorno degli avversari. Dopo l’intervallo De Rossi ha inserito Aarón Martín e Patrizio Masini, cambi che hanno dato nuova vivacità alla manovra rossoblù. Proprio da un’azione di Masini è nato il calcio di rigore trasformato da Lorenzo Colombo, autore della rete del momentaneo 2-0. 🔗 Leggi su Genoaoggi.it
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