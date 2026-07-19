Il Genoa ha battuto il Trento 2-1 in una partita amichevole di preseason. Colombo ha segnato su rigore, mentre Puczka ha realizzato con una punizione. La formazione iniziale ha adottato il modulo 3-5-2, con Vitinha e Havel nel primo tempo e Colombo e Meichtry nella ripresa. La partita ha segnato il primo test stagionale sotto la guida di Daniele De Rossi.

Prima amichevole della preseason del Genoa di Daniele De Rossi: 2-1 al Trento con le reti di Colombo su rigore e Puczka. DDR riparte dal consueto 3-5-2, davanti a fare coppia ci sono stati Vitinha-Havel nel primo tempo e Colombo-Meichtry nella ripresa. Il giovane Puczka è stato schierato quinto di sinistra ed è andato a segno su punizione, altro segnale interessante sulle sue capacità. Ecco la cronaca di Tmw sul match: "Successo di misura per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi ha la meglio sul Trento nel test disputato questo pomeriggio al "Benatti" di Moena. Ritmi piuttosto bassi ad inizio match a causa della mole di lavoro di entrambe le squadre ma a sbloccare il punteggio alla mezz’ora sono i gialloneri di Tabbiani con una conclusione di Mehic sugli sviluppi di un corner che centra il palo. 🔗 Leggi su Sosfanta.com

Segui gli aggiornamenti su Genoa.

© Sosfanta.com - Genoa, 2-1 al Trento in amichevole: gol di Colombo su rigore e Puczka su punizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ronaldo scoppia in lacrime dopo il titolo con l’Al-Nassr: gol su punizione e festa finaleDurante la partita decisiva per il campionato saudita, Cristiano Ronaldo ha segnato un gol su punizione, contribuendo alla vittoria della sua squadra.

Juve su Ekhator: dialogo aperto col Genoa, in cambio Puczka e un big. Miretti-Lucumì: per ora stopLa Juventus ha avviato un dialogo con il Genoa per l'acquisto dell'attaccante della nazionale Under 21, Jeff Ekhator.

Temi più discussi: Genoa, abbonamenti oltre quota 8mila. Il 19 luglio il test con il Trento; Genoa, esordio con il Trento: per la sinistra si pensa a Gallo, in attacco piace uno scozzese; Val di Fassa il calendario delle serate a tema; È cominciata la stagione di Fiorentina, Genoa, Lazio e Torino.

| Genoa 2?-1? Trento buoncalcioatutti.it/2026/07/19/gen… #Genoa #SerieA #GenoaTrento #DDR #DeRossi x.com

Genoa-Trento 2-1 | Havel, il rigorista e la gestione Norton Cuffy: le mosse di De RossiGenoa Trento 2-1 - Buona la prima per il Genoa di Daniele De Rossi, che supera di misura il Trento per 2-1 nel test amichevole ... fantamaster.it

Genoa: Colombo e Puzcka rimontano il Trento, la prima uscita è 2-1(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Buona la prima per il Genoa di Daniele De Rossi che sul Benatti di Moena sconfigge 2-1 in rimonta il Trento (Serie C) di Tabbiani. Per Colombo e compagni si tratta della prim ... corrieredellosport.it