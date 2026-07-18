La partita tra Basilea e Juventus si è conclusa senza reti, con un risultato di 0-0. È stato il primo test amichevole dei bianconeri in vista della nuova stagione. La gara, valida come primo impegno estivo, si è giocata a Basilea dopo quasi due mesi di pausa. La Juventus è tornata in campo per questa prima uscita ufficiale dell’estate, senza segnare né subire reti.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. Fine partita 3? di recupero 84? ESPULSO SALVI! – Openda prova a scappare via nei pressi dell’area di rigore del Basilea, esce in maniera rovinosa Salvi che lo ferma fallosamente. Arriva il cartellino rosso. 77? CAMBIO JUVE – Esce Milik, dentro Owusu. 63? TIRO JUVE! – Prova a rendersi pericoloso anche Justin Oboavwoduo, il portiere del Basilea si supera e con la mano di richiamo mette in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0: termina a reti bianche il primo test amichevole dei bianconeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mandžuki Tifosi Juve Mario allo Stadium, labbraccio con Vlahovic:

Notizie e thread social correlati

Basilea Juve LIVE: l’avvicinamento alla prima amichevole dei bianconeriLa Juventus ha disputato la sua prima amichevole estiva a Basilea, segnando l'inizio della nuova stagione.

Basilea Juve 0-0 LIVE: fischio d’inizio della sfida! Inizia la prima amichevole stagionale dei bianconeriIl fischio d’inizio della partita tra Basilea e Juventus è arrivato con il punteggio fermo sullo 0-0.

Temi più discussi: Basilea-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Basilea-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Dove vedere Basilea-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e ultime notizie; Juventus-Basilea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole.

#Juventus: parziale 0-0 nel secondo tempo a #Basilea. #Perin ha appena parato un rigore, #Ekhator uscito per infortunio nel primo tempo x.com

Juve-Basilea, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l’ex LichtsteinerLa prima Juve della stagione sbatte contro il muro del Basilea: Spalletti lancia in campo una squadra priva di alcuni pilastri via per il Mondiale e punta su diversi giovani. Tra questi anche Ekhator, ... tuttosport.com

Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estivaBasilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva ... juventusnews24.com