Basilea Juve 0-0 | termina a reti bianche il primo test amichevole dei bianconeri

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Basilea e Juventus si è conclusa senza reti, con un risultato di 0-0. È stato il primo test amichevole dei bianconeri in vista della nuova stagione. La gara, valida come primo impegno estivo, si è giocata a Basilea dopo quasi due mesi di pausa. La Juventus è tornata in campo per questa prima uscita ufficiale dell’estate, senza segnare né subire reti.

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di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. Fine partita 3? di recupero 84? ESPULSO SALVI! – Openda prova a scappare via nei pressi dell’area di rigore del Basilea, esce in maniera rovinosa Salvi che lo ferma fallosamente. Arriva il cartellino rosso. 77? CAMBIO JUVE – Esce Milik, dentro Owusu. 63? TIRO JUVE! – Prova a rendersi pericoloso anche Justin Oboavwoduo, il portiere del Basilea si supera e con la mano di richiamo mette in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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