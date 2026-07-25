La Gelateria Baobab, attiva dal 1996 a Calolziocorte, è conosciuta per il suo gelato artigianale. La gelateria ha mantenuto la sua presenza nel tempo, diventando un punto di riferimento locale. La sua attività si concentra sulla produzione di gelato fatto a mano, apprezzato dalla comunità. Non sono state riportate modifiche recenti o eventi significativi legati alla gestione o alla proprietà. La gelateria continua a operare, offrendo i suoi prodotti ai clienti abituali e ai visitatori della zona.

Ci sono attività che, con il passare degli anni, diventano parte integrante della vita di una comunità. È il caso della Gelateria Baobab, storica insegna di Corso Dante a Calolziocorte, che da quasi trent'anni rappresenta una tappa irrinunciabile per gli amanti del gelato artigianale e della pasticceria, conquistando generazioni di clienti con qualità, continuità e passione. Nata nel 1996, la gelateria ha saputo crescere mantenendo saldo il proprio legame con il territorio. Nel corso degli anni Baobab è diventata molto più di una semplice gelateria: oggi è un locale capace di accompagnare i clienti durante tutta la giornata, grazie a un'offerta che comprende gelateria artigianale, caffetteria, pasticceria e servizio bar, confermandosi un punto d'incontro per famiglie, giovani e lavoratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gelateria Baobab, dal 1996 un punto di riferimento per il gusto artigianale a Calolziocorte

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