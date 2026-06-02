Da oltre 10 anni la gelateria Davide di Montesilvano è un punto di riferimento | è lei quella dell' anno per il 2026

La gelateria “Davide” di Montesilvano ha ricevuto il premio di “Gelateria dell’anno 2026”. La consegna del riconoscimento è avvenuta durante un evento della sezione enogastronomica della Figec Abruzzo. La gelateria, attiva da oltre dieci anni, è stata premiata per la qualità dei suoi prodotti e l’affidabilità nel settore. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’associazione.

La gelateria “Davide” di Montesilvano è la “Gelateria dell’anno 2026”. Ad assegnare all’attività di Davide Creati il riconoscimento è stata la sezione enogastronomica della Figec Abruzzo (Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione) rappresentata in occasione della consegna, da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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