Gelateria Cecere | 70 anni di gelato artigianale e una ricetta segreta dello zabaione

La Gelateria Cecere, fondata circa sette decenni fa a Roma, è arrivata alla terza generazione di gestione. La sua attività si concentra sulla produzione di gelato artigianale, con una ricetta segreta dello zabaione. Quest'anno, l'insegna ha celebrato i 70 anni di attività, consolidando la sua presenza nel panorama delle gelaterie della città. Recentemente, è stata inclusa tra i finalisti del contest #aromacipiace, promosso da RomaToday.

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