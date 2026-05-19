Gelateria Cecere | 70 anni di gelato artigianale e una ricetta segreta dello zabaione
La Gelateria Cecere, fondata circa sette decenni fa a Roma, è arrivata alla terza generazione di gestione. La sua attività si concentra sulla produzione di gelato artigianale, con una ricetta segreta dello zabaione. Quest'anno, l'insegna ha celebrato i 70 anni di attività, consolidando la sua presenza nel panorama delle gelaterie della città. Recentemente, è stata inclusa tra i finalisti del contest #aromacipiace, promosso da RomaToday.
Un'insegna romana, giunta alla terza generazione, che quest'anno festeggia i 70 anni di storia. Parliamo della Gelateria Cecere, tra i finalisti del contest #aromacipiace - Gelaterie di RomaToday. Oggi a tenere le redini dell'impresa di famiglia sono Gianluca e Matteo Montervino, fratelli e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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