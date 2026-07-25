A Gaza, migliaia di casi di varicella sono stati segnalati, con un aumento previsto. Le strutture sanitarie locali sono insufficienti a gestire l’emergenza. Le persone vivono in condizioni di grave insalubrità, con difficoltà nell’accesso a cure e farmaci essenziali. La mancanza di risorse rende difficile contenere la diffusione della malattia. La situazione sanitaria si aggrava di giorno in giorno, senza apparenti miglioramenti.

Le condizioni in cui versano le persone a Gaza peggiorano di giorno in giorno. La situazione in cui sono costretti a vivere rende impossibile provvedere alle esigenze di prima necessità. Ogni fattore è strettamente correlato all’altro. L’assenza di alimenti e di acqua potabile, l’impossibilità a tutelarsi dal caldo e la mancanza di igiene rendono la sopravvivenza impossibile. In correlazioni a questi fattori, si aggiunge una diffusione su larga scala della varicella. I medici avvertono che il focolaio ormai è estremamente esteso. A Gaza i casi di varicella sono in costante aumento: i fattori che aumentano il contagio. I bambini, soprattutto quelli nati durante o in prossimità del genocidio condotto da Israele, sono i soggetti più a rischio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Gaza, migliaia di casi di varicella destinati ad aumentare: la risposta medica è insufficiente

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