Byoblu ha deciso di chiudere, citando un supporto economico considerato insufficiente. La piattaforma ha dedicato molto spazio a temi come i conflitti in Ucraina e Gaza, oltre a questioni europee come il Green Deal e il riarmo. In passato, ha preso posizione su diverse misure adottate dall’Unione Europea sotto la guida di von der Leyen. La decisione arriva dopo un periodo di attenzione su queste tematiche e in un contesto di difficoltà finanziarie.

Byoblu ha dato tanto spazio alle guerre, come quella in Ucraina o a massacri come quello di Gaza. Ha spesso preso posizione sul Green deal, sul riarmo e su altre misure varate dell'Unione europea guidata da von der Leyen Byoblu chiude per "sostegno economico insufficiente". Come tra l'altro s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Byoblu chiude per "sostegno insufficiente", dalle battaglie contro il vaccino Covid e Green pass a quelle su Gaza e Ucraina

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