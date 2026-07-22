De Gregori è il cantautore più politico e non deve esporsi per forza Ma su Gaza mi ha infastidito | la risposta di Fiorella Mannoia ad Andrea Scanzi

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fiorella Mannoia ha commentato le dichiarazioni di Andrea Scanzi su Francesco De Gregori, definendolo il cantautore più politico e sottolineando che non è necessario che gli artisti si espongano sempre su temi come Gaza. La cantante ha precisato che De Gregori ha espresso le sue opinioni attraverso le sue canzoni e che non si tratta di un obbligo per gli artisti di commentare pubblicamente ogni questione politica.

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Francesco De Gregori è stato il cantautore più politico, quello che aveva da dire l’ha scritto nelle canzoni e gli artisti non sono obbligati a esporsi per forza. Ma “mi ha solo infastidito quando ha detto che non aveva le idee chiare su Gaza “. Ma di fronte a questa cosa qui dico: no, Francè, questo no, questo non te lo posso perdonare. Perché non avere le idee chiare di fronte a un popolo che è stato così massacrato, di fronte a questo genocidio che ancora oggi è in atto, in questo momento in cui stiamo parlando”. A parlare è Fiorella Mannoia che di De Gregori è amica oltre che collega: ha cantato le sue canzoni, ha cantato con lui in un tour indimenticabile insieme a Pino Daniele e Ron. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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De Gregori: Imbarazzato con chi si schiera su Gaza-Israele

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