Fiorella Mannoia ha commentato le dichiarazioni di Andrea Scanzi su Francesco De Gregori, definendolo il cantautore più politico e sottolineando che non è necessario che gli artisti si espongano sempre su temi come Gaza. La cantante ha precisato che De Gregori ha espresso le sue opinioni attraverso le sue canzoni e che non si tratta di un obbligo per gli artisti di commentare pubblicamente ogni questione politica.

Francesco De Gregori è stato il cantautore più politico, quello che aveva da dire l’ha scritto nelle canzoni e gli artisti non sono obbligati a esporsi per forza. Ma “mi ha solo infastidito quando ha detto che non aveva le idee chiare su Gaza “. Ma di fronte a questa cosa qui dico: no, Francè, questo no, questo non te lo posso perdonare. Perché non avere le idee chiare di fronte a un popolo che è stato così massacrato, di fronte a questo genocidio che ancora oggi è in atto, in questo momento in cui stiamo parlando”. A parlare è Fiorella Mannoia che di De Gregori è amica oltre che collega: ha cantato le sue canzoni, ha cantato con lui in un tour indimenticabile insieme a Pino Daniele e Ron. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Ilfattoquotidiano.it - “De Gregori è il cantautore più politico e non deve esporsi per forza. Ma su Gaza mi ha infastidito”: la risposta di Fiorella Mannoia ad Andrea Scanzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Gregori: Imbarazzato con chi si schiera su Gaza-Israele

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fiorella Mannoia: “A Gaza un genocidio. De Gregori? Ogni artista fa quello che sente, mi sorprende che ‘provi imbarazzo’ verso i colleghi che s’impegnano”

“Il cantante deve solo cantare e non esporsi su Gaza”: ma c’è chi dice no come Elisa, Vasco Rossi, Mannoia e Pelù. E gli altri? In silenzio per convenienza economicaAlcuni cantanti come Elisa, Vasco Rossi, Mannoia e Pelù hanno espresso opinioni su Gaza, mentre altri preferiscono non farlo, spesso per motivi...

Temi più discussi: AstiMusica, Fiorella Mannoia canta i brani più celebri di Ivano Fossati e Fabrizio De André; Fiorella omaggia De André e Fossati. In tour il concerto evento di Mannoia; Premio Canti alla Luna, 2 serate tra musica d’autore e nuovi talenti. Le foto; Tu cosa fai questa sera? Noemi lo sa bene, fa scatenare Vigevano.

Fiorella Mannoia: De Gregori? Deve fare quello che si sente. Anche se è difficile non prendere posizione sul genocidio palestinese x.com

Fiorella Mannoia replica a De Gregori: Sul palco bisogna prendere posizione. E racconta come De André le ha cambiato la vitaL'artista romana sarà protagonista martedì sera ad AstiMusica con lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, omaggio a De André e Fossati ... torino.corriere.it

Fiorella Mannoia: A Gaza un genocidio. De Gregori? Ogni artista fa ciò che sente, mi sorprende che ‘provi imbarazzo’ verso i colleghi che s’impegnanoLa cantante ha inaugurato dal Porto Antico di Genova il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve: Dico sempre che sono nata due volte: in sala parto e quando, a 14 anni, ho ascoltato per l ... quotidiano.net