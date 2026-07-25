Gattini senza riparo il Comune non sistemerà le casette della colonia

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha confermato che non verranno effettuati interventi sulle casette delle colonie feline. La richiesta di sopralluoghi e ripristini avanzata da un partito locale è stata respinta, con la precisazione che la legge non considera quei rifugi come elementi essenziali. Nessuna azione sarà intrapresa per sistemare o migliorare le condizioni dei gattini senza riparo nelle colonie.

Imola, 25 luglio 2026 – Nessun intervento straordinario sulle casette-rifugio delle colonie feline di Castel San Pietro Terme: l’amministrazione comunale risponde negativamente alla richiesta di sopralluoghi e ripristini avanzata da Fratelli d’Italia, precisando che la legge non contempla tali manufatti come elementi essenziali. A sollevare la questione è stato il consigliere comunale del gruppo FdI, Giovanni Bottiglieri, che attraverso un’interpellanza scritta ha raccolto le segnalazioni di diversi residenti. Il consigliere ha evidenziato come “varie colonie feline sul territorio comunale presentano le casette rifugio in uno stato non consono per adempiere al compito prefissato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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