Parte la ' conta' dei pavoni a Punta Marina | il Comune avvia il censimento della colonia
Il Comune di Ravenna ha deciso di avviare un censimento sulla colonia di pavoni presenti a Punta Marina, per conoscere il numero esatto di esemplari che abitano la zona. La misura mira a contare i pavoni di Pavo cristatus, una specie originaria dell’India, che da diversi anni si trovano nella località balneare. Il monitoraggio sarà svolto attraverso un’analisi scientifica, coinvolgendo esperti nel settore. L’obiettivo è ottenere dati certi sulla presenza e sulla diffusione di questi uccelli nel territorio comunale.
Quanti sono davvero i pavoni che da anni popolano l’abitato di Punta Marina? Per rispondere a questa domanda, il Comune di Ravenna ha ufficialmente dato il via libera a un monitoraggio scientifico della colonia di Pavo cristatus (pavone indiano) presente nella località balneare. Dopo il caso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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