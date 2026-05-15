Parte la ' conta' dei pavoni a Punta Marina | il Comune avvia il censimento della colonia

Il Comune di Ravenna ha deciso di avviare un censimento sulla colonia di pavoni presenti a Punta Marina, per conoscere il numero esatto di esemplari che abitano la zona. La misura mira a contare i pavoni di Pavo cristatus, una specie originaria dell’India, che da diversi anni si trovano nella località balneare. Il monitoraggio sarà svolto attraverso un’analisi scientifica, coinvolgendo esperti nel settore. L’obiettivo è ottenere dati certi sulla presenza e sulla diffusione di questi uccelli nel territorio comunale.

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