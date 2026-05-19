Esproprio per le casette del terremoto il Comune di Cascia | Dal Tar solo un provvedimento interlocutorio
Il Tribunale amministrativo regionale ha emesso un provvedimento interlocutorio riguardante l'esproprio dei terreni destinati alle casette per le persone colpite dal terremoto del 2016. Il Comune di Cascia ha riferito che il giudice ha riscontrato l'assenza di alcuni documenti necessari e la mancanza di un contraddittorio con la Regione competente. La decisione riguarda specificamente la sospensione temporanea del procedimento di esproprio, senza entrare nel merito delle motivazioni.
Riceviamo e pubblichiamo, in merito all'articolo Sisma 2016, il Tar ferma l'esproprio dei terreni per le “casette”: “Mancano documenti e il contraddittorio con la Regione”, una nota del Comune di Cascia.Di seguito la replica dell'amministrazione comunale di Cascia: In relazione alle notizie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Sisma 2016, il Tar ferma l'esproprio dei terreni per le “casette”: “Mancano documenti e il contraddittorio con la Regione”Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha bloccato l’esproprio delle aree occupate per le strutture abitative di emergenza realizzate...
Leggi anche: Firenze, ex ippodromo Le Mulina: legittima per il Tar la revoca della concessione decisa dal Comune