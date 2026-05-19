Esproprio per le casette del terremoto il Comune di Cascia | Dal Tar solo un provvedimento interlocutorio

Il Tribunale amministrativo regionale ha emesso un provvedimento interlocutorio riguardante l'esproprio dei terreni destinati alle casette per le persone colpite dal terremoto del 2016. Il Comune di Cascia ha riferito che il giudice ha riscontrato l'assenza di alcuni documenti necessari e la mancanza di un contraddittorio con la Regione competente. La decisione riguarda specificamente la sospensione temporanea del procedimento di esproprio, senza entrare nel merito delle motivazioni.

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