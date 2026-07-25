Garlasco il bar di Sempio riapre il giallo dell’alibi | cosa cambia davvero dopo le ultime rivelazioni

A Garlasco, il bar di Sempio è stato coinvolto in nuove indagini dopo che sono emerse informazioni inedite. È stato scoperto uno scontrino conservato da anni, mentre un video risalente a diversi anni fa è stato analizzato sul computer di una persona coinvolta. Inoltre, sono stati effettuati nuovi confronti sulle impronte trovate nella villetta di via Pascoli. Questi elementi hanno riaperto il caso, rivelando dettagli finora sconosciuti alle prime ricostruzioni.

Un bar mai comparso nelle prime ricostruzioni, uno scontrino conservato per anni, un vecchio video aperto sul computer di Chiara Poggi e nuovi confronti sulle impronte repertate nella villetta di via Pascoli. Il caso Garlasco torna a riempirsi di dettagli, dichiarazioni e presunte rivelazioni, in un intreccio nel quale diventa sempre più difficile distinguere ciò che è realmente nuovo da quanto era già contenuto negli atti o circolato nei mesi precedenti. L’impressione, osservando titoli e trasmissioni televisive, è quella di un’inchiesta arrivata a una svolta dietro l’altra. In realtà, il quadro è più prudente. Non è emersa una singola prova scientifica capace di chiudere il caso e non è ancora arrivato un passaggio giudiziario definitivo nei confronti di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Garlasco, i soliloqui di Sempio e il giallo delle trascrizioni - Storie italiane 12/06/2026

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