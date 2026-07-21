La madre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio si trovava in un bar la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, e non alla libreria di Vigevano come aveva detto in precedenza. La sua versione si contrappone alle parole di un testimone, che ha riferito di aver visto Sempio in un bar in quel momento. Sullo scontrino del bar sono state analizzate alcune parole di Bocellari, senza ulteriori dettagli pubblici.

Andrea Sempio aveva detto alla madre di essere stato “in un bar”, la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, e non davanti alla libreria di Vigevano. Una circostanza raccontata dalla stessa Daniela Ferrari in un colloquio telefonico con l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe del 2022, che non sarebbe mai emerso fino ad oggi e che potrebbe compromettere l’alibi del nuovo indagato della procura di Pavia, rappresentato dallo scontrino del parcheggio. Il giallo del bar La conversazione inedita è stata trasmessa in esclusiva dalla trasmissione di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca, ed è datata 28 agosto 2022. Al telefono con Alessandro De Giuseppe, Daniela Ferrari parla di quello che ha definito “l’errore più grande della mia vita”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, il giallo di Sempio al bar: la versione della madre e le parole di Bocellari sullo scontrino

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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