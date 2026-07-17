L’avvocata difensore ha definito eccessivo l’uso dello scontrino come alibi nel caso di Garlasco. L’identità di chi lo abbia portato agli investigatori rimane sconosciuta. La discussione si concentra sul valore probatorio di quel documento, che continua a essere un elemento chiave nel procedimento. Nessuna conferma ufficiale sulla sua autenticità o sul ruolo specifico nel processo. La questione dello scontrino resta aperta, senza ulteriori sviluppi documentati.

Lo scontrino che Andrea Sempio ha portato agli investigatori del caso del delitto di Garlasco continua a essere al centro del giallo. A Quarto Grado, l’avvocata Angela Taccia, che difende Sempio, ritiene che come alibi abbia preso “una deriva esagerata”. Angela Taccia sullo scontrino di Andrea Sempio La madre di Andrea Sempio sullo scontrino L'ex pg Oscar Cedrangolo sul caso Garlasco Angela Taccia sullo scontrino di Andrea Sempio A Quarto Grado sono stati ospiti Angela Taccia e Liborio Cataliotti, entrambi gli avvocati di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco. La legale ha spiegato che Sempio è andato con il padre a consegnare lo scontrino ma “non si ricordano l’orario”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio e il giallo dello scontrino come alibi che per Taccia "ha preso una deriva esagerata"

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Garlasco: Andrea Sempio a Quarto Grado, l'Analisi delle Microespressioni del dott. Grassi

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