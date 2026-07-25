Durante la trasmissione Quarto Grado, è stato mostrato un dettaglio sulla versione di Andrea Sempio riguardo al giorno del delitto a Garlasco. Sempio ha affermato di non ricordare di aver portato con sé una bottiglietta d’acqua quel giorno. La sua dichiarazione si basa sulla mancanza di memoria, senza ulteriori spiegazioni o prove a supporto. La vicenda rimane al centro dell’attenzione per le nuove rivelazioni.

Nella trasmissione Quarto Grado sono stati puntati i riflettori su un nuovo dettaglio riguardante la versione di Andrea Sempio sul giorno in cui è stato commesso il delitto di Garlasco. In particolare, è stato esaminato l’episodio della bottiglietta d’acqua che avrebbe consumato l’indagato. La prima a parlare della vicenda è stata la madre di Sempio. Quest’ultimo, invece, non ricorda nulla in merito alla bottiglietta in questione. Garlasco e il dettaglio della bottiglietta d'acqua: la versione di Sempio Sempio: "Perché non ho mai parlato della bottiglietta" Carmelo Abbate: "Sfortuna collettiva in casa Sempio" Garlasco e il dettaglio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio e il mistero della bottiglietta d'acqua: "Non l'ho detto perché non ricordo"

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Garlasco: Andrea Sempio era nella villetta, dicono gli inquirenti ritenendo falso l'alibi

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Ma siamo sicuri che Andrea Sempio non fosse con me in macchina a parlare del perché i Pink Floyd non fanno più concerti dal vivo? Non è meno credibile di dire che fosse a Vigevano a cercare un libro senza titolo, in una libreria chiusa. #garlasco #sempios x.com

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