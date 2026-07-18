L’ex fidanzata di Andrea Sempio, nota come Mao, ha dichiarato di aver avuto una relazione di tre anni con lui senza mai riscontrare comportamenti violenti. Ha spiegato di averlo lasciato perché non voleva impegnarsi. Le sue parole sono state ascoltate durante un’udienza di sommarie informazioni e sono state trasmesse ieri in televisione.

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Andrea Sempio, soprannominata Mao, ascoltata a SIT (Sommarie informazioni testimoniali) e mandate in onda ieri a Quarto Grado. Le domande degli inquirenti si sono focalizzate sulla relazione con l’attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Quanto sono stati insieme «Non lo sento da 3 anni, ci frequentavamo. L’ho conosciuto quando ero una ragazzina, nel 2015. Siamo stati insieme all’incirca 3 anni, ci siamo lasciati perché non voleva responsabilità, qualcosa di serio». Il messaggio di Sempio su di lei Il 37 novembre del 2022 Sempio scrive: «Andai a trovare Mao, non fu bellissimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Ilmessaggero.it - Garlasco, l'ex fidanzata di Andrea Sempio: «Sono stata 3 anni con lui, mai stato violento. L'ho lasciato perché non voleva impegnarsi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026

Notizie e thread social correlati

L’ex fidanzata di Andrea Sempio: “Non è mai stato violento. Ero innamorata e ho sofferto”Un ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di aver avuto un buon ricordo del rapporto e di non aver mai notato comportamenti violenti.

Leggi anche: Delitto di Garlasco, l'ex fidanzata di Andrea Sempio: "Mai stato violento nei miei confronti"

Temi più discussi: Quarto Grado: Delitto di Garlasco: le parole dell'ex fidanzata di Andrea Sempio Video; Doppio scoop Garlasco: lo smemorato Mister X, la ex fidanzata di Sempio; Garlasco, due uomini accusati per un solo delitto: perché Sempio può andare a processo senza assolvere Stasi; Garlasco, per Roberta Bruzzone il colpevole è Stasi perché niente colloca Sempio sulla scena del delitto.

A Quarto Grado esclusive sul delitto Garlasco: mister X e l’ex fidanzata di SempioGianluigi Nuzzi, insieme alla collega Alessandra Viero, ha presentato la prima esclusiva: le sommarie informazioni testimoniali (SIT) di Mister X, collega del colonnello Cassese nella prima indagine. iodonna.it

Garlasco, l’ex fidanzata di Andrea Sempio: Insieme per 3 anni, mi trovavo bene: non è mai stato violentoDiffuse le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Andrea Sempio ascoltata a SIT dai carabinieri durante le indagini sul delitto di Garlasco ... fanpage.it